Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии

"Двенадцать баллов идут Молдавии", — объявила певица Полина Гагарина, выбранная глашатаем от России в этом году.

"Я уже ворчун": Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

Лайф рассказывал, что самую длинную ноту на Евровидении исполнила именно подопечная Филиппа Киркорова из Молдавии. Наталья Гордиенко смогла удерживать её на протяжении 17 секунд в конце своего выступления, тем самым установив рекорд и сорвав овации.