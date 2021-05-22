Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии
Наталья Гордиенко исполнила самую длинную ноту на конкурсе — смогла удерживать её на протяжении 17 секунд в конце своего выступления.
Фото © ТАСС / Peter Dejong
Российское жюри на Евровидении отдало максимальные 12 баллов Молдавии, представительницу которой продюсирует российский певец Филипп Киркоров.
"Двенадцать баллов идут Молдавии", — объявила певица Полина Гагарина, выбранная глашатаем от России в этом году.
Лайф рассказывал, что самую длинную ноту на Евровидении исполнила именно подопечная Филиппа Киркорова из Молдавии. Наталья Гордиенко смогла удерживать её на протяжении 17 секунд в конце своего выступления, тем самым установив рекорд и сорвав овации.
Комментариев: 0