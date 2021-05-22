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Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии

Наталья Гордиенко исполнила самую длинную ноту на конкурсе — смогла удерживать её на протяжении 17 секунд в конце своего выступления.

22 мая, 22:28
<p>Фото © ТАСС / Peter Dejong</p>

Фото © ТАСС / Peter Dejong

Российское жюри на Евровидении отдало максимальные 12 баллов Молдавии, представительницу которой продюсирует российский певец Филипп Киркоров.

"Двенадцать баллов идут Молдавии", — объявила певица Полина Гагарина, выбранная глашатаем от России в этом году.

"Я уже ворчун": Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

"Я уже ворчун": Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

Лайф рассказывал, что самую длинную ноту на Евровидении исполнила именно подопечная Филиппа Киркорова из Молдавии. Наталья Гордиенко смогла удерживать её на протяжении 17 секунд в конце своего выступления, тем самым установив рекорд и сорвав овации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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