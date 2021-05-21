"Я уже ворчун": Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на Евровидение-2021 в качестве наставника представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, признался, что уже очень устал и хочет вернуться домой. Всё удовольствие от песенного конкурса он растерял из-за антикоронавирусных мер.

Как рассказал Киркоров в новом выпуске ютуб-шоу "Алёна, блин!", на Евровидении действуют жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Их приходится соблюдать, но находиться в такой обстановке у певца и продюсера уже нет сил. Он пожаловался, что "начинает увядать". При этом Киркоров отметил, что за малейшее нарушение правил, допущенное им либо членами его команды, приходят штрафы.

Кроме того, певец пожаловался на "нахальных поклонников", которые не желают думать о правилах и хотят сфотографироваться с кумиром без маски. Певец признался, что уже устал напоминать всем о правилах. Тем более что за их нарушение участник конкурса может быть исключён. Сам Киркоров заявил, что устал как никогда, очень хочет домой к детям и считает дни, когда всё это закончится.

"Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это Евровидение уже не в радость. Может, это вообще моё последнее Евровидение, кто его знает. Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал никогда!" — поведал певец.

Также Киркоров заметил, что зрители увидят на экранах красивый праздник. Однако за кадром останутся испорченные нервы и слёзы артистов, которые никому не нужны.