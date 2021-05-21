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"Я уже ворчун": Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

Артист уверяет, что подумывает больше не появляться на этом песенном конкурсе — в какой бы то ни было роли.

21 мая, 04:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Фото © Instagram / fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров, который приехал на Евровидение-2021 в качестве наставника представительницы Молдавии Натальи Гордиенко, признался, что уже очень устал и хочет вернуться домой. Всё удовольствие от песенного конкурса он растерял из-за антикоронавирусных мер.

Как рассказал Киркоров в новом выпуске ютуб-шоу "Алёна, блин!", на Евровидении действуют жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Их приходится соблюдать, но находиться в такой обстановке у певца и продюсера уже нет сил. Он пожаловался, что "начинает увядать". При этом Киркоров отметил, что за малейшее нарушение правил, допущенное им либо членами его команды, приходят штрафы.

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Кроме того, певец пожаловался на "нахальных поклонников", которые не желают думать о правилах и хотят сфотографироваться с кумиром без маски. Певец признался, что уже устал напоминать всем о правилах. Тем более что за их нарушение участник конкурса может быть исключён. Сам Киркоров заявил, что устал как никогда, очень хочет домой к детям и считает дни, когда всё это закончится.

"Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это Евровидение уже не в радость. Может, это вообще моё последнее Евровидение, кто его знает. Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал никогда!" — поведал певец.

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Также Киркоров заметил, что зрители увидят на экранах красивый праздник. Однако за кадром останутся испорченные нервы и слёзы артистов, которые никому не нужны.

Ранее сообщалось, что протеже Киркорова на Евровидении вышла в финал конкурса. Она оказалась в десятке сильнейших по итогам второго полуфинала. Кроме того, Гордиенко во время выступления исполнила самую длинную ноту на Евровидении.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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