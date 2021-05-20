Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии

Представительница Молдавии на международном конкурсе "Евровидение-2021" исполнила самую длинную ноту. Как отметила Наталья Гордиенко, это рекорд не только текущего конкурса, но и за всю историю "Евровидения".

"Я взяла самую длинную ноту сегодня вечером. Это рекорд "Евровидения": 17 секунд длилась последняя нота", - объявила Гордиенко, прошедшая в финал.

Отметим, что выступление молдавской певицы продюсирует народный артист России Филипп Киркоров. Им вместе с Димитрисом Контопулосом была написана музыка к её песне Sugar, а стихи написал Михаил Гуцериев.