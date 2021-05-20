Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии
Наталья Гордиенко смогла удерживать ее на протяжении 17 секунд в конце своего выступления, тем самым установив рекорд и сорвав овации.
Наталья Гордиенко. Фото © Instagram / natalitsa
Представительница Молдавии на международном конкурсе "Евровидение-2021" исполнила самую длинную ноту. Как отметила Наталья Гордиенко, это рекорд не только текущего конкурса, но и за всю историю "Евровидения".
"Я взяла самую длинную ноту сегодня вечером. Это рекорд "Евровидения": 17 секунд длилась последняя нота", - объявила Гордиенко, прошедшая в финал.
Отметим, что выступление молдавской певицы продюсирует народный артист России Филипп Киркоров. Им вместе с Димитрисом Контопулосом была написана музыка к её песне Sugar, а стихи написал Михаил Гуцериев.
Ранее в Нидерландах определились победители второго полуфинала Евровидения. В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии.
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