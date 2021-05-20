Названы победители второго полуфинала Евровидения, и среди них протеже Киркорова
По итогам первого полуфинала в заключительный этап вышла и представительница России Манижа, она вновь выступит 22 мая.
Фото © ТАСС / EPA
В Нидерландах определились победители второго полуфинала Евровидения. В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии.
Фото © Кадр из трансляции на euroinvision.com
Отметим, что 33-летняя артистка Наталья Гордиенко приехала на конкурс вместе с наставником — российским певцом Филиппом Киркоровым. Он ранее приоткрыл завесу тайны над личной жизнью Гордиенко. Король российской поп-музыки рассказал журналистам о ребёнке, который есть у певицы.
Лайф рассказывал, что и представительница России Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоялся 20 мая, а финал назначен на 22-е число.
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