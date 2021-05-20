Названы победители второго полуфинала Евровидения, и среди них протеже Киркорова

Отметим, что 33-летняя артистка Наталья Гордиенко приехала на конкурс вместе с наставником — российским певцом Филиппом Киркоровым. Он ранее приоткрыл завесу тайны над личной жизнью Гордиенко. Король российской поп-музыки рассказал журналистам о ребёнке, который есть у певицы.