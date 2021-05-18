Манижа прошла в финал Евровидения

Российская исполнительница Манижа прошла в финал международного конкурса "Евровидение-2021". За путёвку в финал на этом этапе боролись представители 16 стран.

Она выступила с песней "Русская женщина" в первом полуфинале на арене Ahoy в Роттердаме под номером 3 — после музыкантов из Литвы и Словении. Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.