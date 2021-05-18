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Манижа прошла в финал Евровидения

Она выступила с песней "Русская женщина" в первом полуфинале под номером 3.

18 мая, 21:00

Российская исполнительница Манижа прошла в финал международного конкурса "Евровидение-2021". За путёвку в финал на этом этапе боролись представители 16 стран.

Она выступила с песней "Русская женщина" в первом полуфинале на арене Ahoy в Роттердаме под номером 3 — после музыкантов из Литвы и Словении. Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы на Евровидение 2021 года. Представительница России Манижа поднялась в списке, но пока она даже не в десятке финалистов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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