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Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на три месяца

В ЦДМ были выявлены нарушения правил профилактики коронавируса.

18 мая, 20:08
<p>Опечатанный ЦДМ. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров </p>

Опечатанный ЦДМ. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Закрытие московского Центрального детского магазина, опечатанного накануне за нарушение профилактических мер, а именно за проведение массового мероприятия, может быть продлено на три месяца.

"В принципе, он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

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В ЦДМ были выявлены нарушения правил профилактики коронавируса, среди них недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, дефицит дезинфицирующих средств, на ряд сотрудников не представлены результаты ПЦР-тестов на ковид. По итогам проверки Роспотребнадзор опечатал здание.

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Ранее Лайф псиал, что глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии. При этом для победы над коронавирусом в стране должно быть не меньше 60% вакцинированных, заявила Анна Попова.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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