Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на три месяца

Закрытие московского Центрального детского магазина, опечатанного накануне за нарушение профилактических мер, а именно за проведение массового мероприятия, может быть продлено на три месяца.

"В принципе, он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

В ЦДМ были выявлены нарушения правил профилактики коронавируса, среди них недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, дефицит дезинфицирующих средств, на ряд сотрудников не представлены результаты ПЦР-тестов на ковид. По итогам проверки Роспотребнадзор опечатал здание.