"Есть кого обнять и поплакать": Манижу на Евровидении поддерживают мама и сестра
Конкурсантка после репетиции начала сильно волноваться, но мама её успокоила одной фразой.
Фото © Instagram / MANIZHA
Певица Манижа рассказала, что в Роттердаме у неё мощная группа поддержки: в Нидерланды с ней приехали мама и сестра. Они помогают ей справиться с волнением.
"Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: "Как вы там?" У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться в том числе", — сказала конкурсантка перед началом полуфинала Евровидения в эфире Первого канала.
Мама помогла ей собраться и настроиться, говорит Манижа. Певица волновалась, что прогон перед выступлением прошёл не очень хорошо, но мама её успокоила одной фразой: "Так, собралась, встала и пошла".
Ранее Лайф писал, как артистка провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Тогда она объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения.
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