"Есть кого обнять и поплакать": Манижу на Евровидении поддерживают мама и сестра

Певица Манижа рассказала, что в Роттердаме у неё мощная группа поддержки: в Нидерланды с ней приехали мама и сестра. Они помогают ей справиться с волнением.

"Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: "Как вы там?" У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться в том числе", — сказала конкурсантка перед началом полуфинала Евровидения в эфире Первого канала.

Мама помогла ей собраться и настроиться, говорит Манижа. Певица волновалась, что прогон перед выступлением прошёл не очень хорошо, но мама её успокоила одной фразой: "Так, собралась, встала и пошла".