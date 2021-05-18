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"Есть кого обнять и поплакать": Манижу на Евровидении поддерживают мама и сестра

Конкурсантка после репетиции начала сильно волноваться, но мама её успокоила одной фразой.

18 мая, 19:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO8kIQuHlrI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MANIZHA</a></p>

Фото © Instagram / MANIZHA

Певица Манижа рассказала, что в Роттердаме у неё мощная группа поддержки: в Нидерланды с ней приехали мама и сестра. Они помогают ей справиться с волнением.

"Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: "Как вы там?" У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться в том числе", — сказала конкурсантка перед началом полуфинала Евровидения в эфире Первого канала.

Мама помогла ей собраться и настроиться, говорит Манижа. Певица волновалась, что прогон перед выступлением прошёл не очень хорошо, но мама её успокоила одной фразой: "Так, собралась, встала и пошла".

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Ранее Лайф писал, как артистка провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Тогда она объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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