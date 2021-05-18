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Обвинение запросило шесть лет колонии для лидера движения "За новый социализм" Платошкина

Свою вину фигурант дела отрицает. Приговор огласят 19 мая в 13:00 мск.

18 мая, 19:29
<p>Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы дать шесть лет колонии общего режима лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении к массовым беспорядкам. Кроме этого, прокурор просит назначить обвиняемому штраф в полмиллиона рублей.

"В ходе прений сторон в Гагаринском суде прокурор запросил для Платошкина реальный срок в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — сообщил ТАСС источник.

В отношении Платошкина возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Оглашение приговора запланировано на 13:00 мск 19 мая.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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