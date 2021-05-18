Обвинение запросило шесть лет колонии для лидера движения "За новый социализм" Платошкина

Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы дать шесть лет колонии общего режима лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении к массовым беспорядкам. Кроме этого, прокурор просит назначить обвиняемому штраф в полмиллиона рублей.

"В ходе прений сторон в Гагаринском суде прокурор запросил для Платошкина реальный срок в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — сообщил ТАСС источник.