Суд оставил под арестом экс-губернатора Белозерцева и фармацевтического короля Шпигеля
Ещё три месяца под стражей проведут также четыре фигуранта дела.
Борис Шпигель. Фото © Пресс-служба Басманного суда
Басманный суд Москвы продлил до 20 августа срок ареста шестерым фигурантам дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Под арестом ещё на три месяца оставлены Белозерцев, бывший сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов.
"Все ходатайства следователя удовлетворены. Срок стражи в отношении каждого обвиняемого продлён до 20 августа", — уточнили в суде.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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