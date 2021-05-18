Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Суд оставил под арестом экс-губернатора Белозерцева и фармацевтического короля Шпигеля

Ещё три месяца под стражей проведут также четыре фигуранта дела.

18 мая, 19:15
<p>Борис Шпигель. Фото © Пресс-служба Басманного суда</p>

Борис Шпигель. Фото © Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы продлил до 20 августа срок ареста шестерым фигурантам дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом ещё на три месяца оставлены Белозерцев, бывший сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов.

"Все ходатайства следователя удовлетворены. Срок стражи в отношении каждого обвиняемого продлён до 20 августа", — уточнили в суде.

СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Обвинение запросило шесть лет колонии для лидера движения "За новый социализм" Платошкина

вчера в 19:29

СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

вчера в 15:41

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

Названы условия для резкого роста курса рубля

сегодня в 00:32

Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей

сегодня в 00:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1