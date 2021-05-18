Суд оставил под арестом экс-губернатора Белозерцева и фармацевтического короля Шпигеля

Басманный суд Москвы продлил до 20 августа срок ареста шестерым фигурантам дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом ещё на три месяца оставлены Белозерцев, бывший сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов.