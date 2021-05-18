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Армения пригрозила Азербайджану применением силы из-за ситуации на границе

Ранее Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области.

18 мая, 18:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Армения может применить силу, если азербайджанские военные не покинут территорию страны. Об этом во вторник заявило Минобороны Армении.

"В случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть [если не будет] возвращения азербайджанских военных на исходные позиции без предусловий, ВС Армении оставляют за собой право решать проблему <...> в том числе и силовым путём", — говорится в заявлении ведомства.

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В ведомстве подчеркнули, что подразделения Вооружённых сил Армении предотвращают попытки тылового обеспечения азербайджанских военнослужащих, проникших на территорию страны.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, азербайджанские военные под предлогом "уточнения границ" попытались провести "определённые работы".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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