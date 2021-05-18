Армения пригрозила Азербайджану применением силы из-за ситуации на границе

Армения может применить силу, если азербайджанские военные не покинут территорию страны. Об этом во вторник заявило Минобороны Армении.

"В случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть [если не будет] возвращения азербайджанских военных на исходные позиции без предусловий, ВС Армении оставляют за собой право решать проблему <...> в том числе и силовым путём", — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Вооружённых сил Армении предотвращают попытки тылового обеспечения азербайджанских военнослужащих, проникших на территорию страны.