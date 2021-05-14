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США признали провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией

В Госдепе уверены, что перемещение сил в этом районе показывают безответственность и нежелание Баку к мирному урегулированию конфликта.

14 мая, 21:40
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Действия Азербайджана на границе с Арменией являются провокационными, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. По её мнению, подобные провокации необходимо прекратить.

"Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все силы и прекратит дальнейшие провокации", – сказала она, призвав обе стороны к урегулированию разногласий путем переговоров.

При этом Портер добавила, что ей нечего объявить по поводу того, могут ли действия Азербайджана повлиять на военную помощь США этой стране.

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Напомним, что 13 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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