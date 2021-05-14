США признали провокационными действия Азербайджана на границе с Арменией

Действия Азербайджана на границе с Арменией являются провокационными, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. По её мнению, подобные провокации необходимо прекратить.

"Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведет все силы и прекратит дальнейшие провокации", – сказала она, призвав обе стороны к урегулированию разногласий путем переговоров.

При этом Портер добавила, что ей нечего объявить по поводу того, могут ли действия Азербайджана повлиять на военную помощь США этой стране.