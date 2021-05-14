"Я в восторге!" Королёва показала полуголого Тарзана, рисующего портрет тёщи

Королёва показала полуголого Тарзана, рисующего портрет тёщи. Видео © Instagram / koroleva__star

Певица Наташа Королёва опубликовала видео, как полуголый Тарзан стоит за мольбертом и рисует портрет её мамы. Совсем недавно это творение звёздного стриптизёра вызвало шквал критики в адрес матери артистки.

"О том, что мой муж круто рисует, я только слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела! И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась!!! И это действительно очень круто!!! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы!" — написала Королёва в своём блоге в "Инстаграме", признавшись, что она "в восторге".

В свою очередь подписчики певицы, как заметило издание "Дни.ру", разошлись во мнении. Одни утверждают, что Глушко талантлив, другие сомневаются в том, что это мог нарисовать он. Некоторые напомнили, что существуют специальные программы, которые превращают фотографию в "картинку по номерам", и в таком случае с подобным справится любой.

"Пошленько, но талантливо!" — написал один из подписчиков.