Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Прокуратура обратилась в суд из-за рекламы Dolce & Gabbana со страстно целующимися девушками

Надзорное ведомство увидело в этих кадрах пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, видео предложено заблокировать.

14 мая, 20:50
<p>Кадр из видео @ Instagram / dolcegabbana</p>

Кадр из видео @ Instagram / dolcegabbana

В Санкт-Петербурге прокуратура подала иск в суд с требованием запретить показ в России рекламного ролика модного дома Dolce & Gabbana в "Инстаграме". Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в своём телеграм-канале.

Уточняется, что речь идёт о посте от 13 февраля, в котором две девушки страстно целуются, позируя в одежде люксового бренда. В подписи к ролику сказано: "Любовь — это любовь". Пост набрал свыше 350 тысяч лайков.

Владельцы "Скитлс" подали в суд на продавцов конфет с марихуаной

Владельцы "Скитлс" подали в суд на продавцов конфет с марихуаной

Отмечается, что в прокуратуре обнаружили в видео пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информацию, которая отрицает семейные ценности. В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга был направлен административный иск "О признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории РФ". Рассмотрение иска отложено до 7 июня. Представители Dolce & Gabbana не давали свои комментарии по поводу жалобы.

Напомним, в марте депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить инстаграм-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару

сегодня в 16:16

На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер

6 мая, 16:52

Госдеп разъяснил, как будут работать консульства в России с ограниченным штатом

сегодня в 20:58

Скоро таких бурь будет больше: учёный прокомментировал последствия вспышки на Солнце

сегодня в 21:52

Украинская теннисистка попалась на допинге и объяснила это сексом

сегодня в 21:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1