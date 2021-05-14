Прокуратура обратилась в суд из-за рекламы Dolce & Gabbana со страстно целующимися девушками

В Санкт-Петербурге прокуратура подала иск в суд с требованием запретить показ в России рекламного ролика модного дома Dolce & Gabbana в "Инстаграме". Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в своём телеграм-канале.

Уточняется, что речь идёт о посте от 13 февраля, в котором две девушки страстно целуются, позируя в одежде люксового бренда. В подписи к ролику сказано: "Любовь — это любовь". Пост набрал свыше 350 тысяч лайков.

Отмечается, что в прокуратуре обнаружили в видео пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также информацию, которая отрицает семейные ценности. В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга был направлен административный иск "О признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории РФ". Рассмотрение иска отложено до 7 июня. Представители Dolce & Gabbana не давали свои комментарии по поводу жалобы.