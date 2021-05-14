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"Штрафовать невозможно": Мощные электросамокаты предложено приравнять к мопедам

Другие меры против любителей езды с ветерком будут бесполезны, полагает автоэксперт. От владельцев маломощных самокатов он предлагает вовсе "просто отстать".

14 мая, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав</p>

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Попытки законами и правилами ограничить скорость движения электрических самокатов ни к чему не приведут. Так координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов прокомментировал соответствующие предложения, озвученные в Совфеде.

"Штрафовать за превышение скорости практически невозможно, потому что у самокатов нет номерных знаков, идентификаторов, а самое главное, чем измерять скорость самоката, тоже не совсем понятно", — подчеркнул эксперт в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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Как отмечает Шкуматов, если разработать аксессуары, ограничивающие скорость, то появятся и гаджеты, которые будут блокировать эти системы ограничения. Специалист предложил свой способ решения проблемы: те самокаты, которые способны развивать большую скорость, он призвал приравнять к мопедам.

"Есть самокаты, у которых конструктивно из-за того, что двигатель не очень мощный, невозможно разогнаться больше 20 км/ч, вот от этих самокатов надо просто отстать, просто не регулировать ничего. Что касается более мощных электросамокатов, которые потенциально могут развивать скорость движения 40 км/ч (а некоторые, кстати, 100 км/ч), эти транспортные средства надо приравнять банально к мопедам", — заметил Шкуматов.

В этом случае водитель мощного электросамоката должен будет иметь права и соблюдать ПДД.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Петербурга ограничили самокаты в скорости. Пользователям таких кикшеринговых транспортных средств запретили двигаться на них со скоростью более 15 км/ч и определили правила парковки мобильного электротранспорта.


Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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