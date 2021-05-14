"Штрафовать невозможно": Мощные электросамокаты предложено приравнять к мопедам

Попытки законами и правилами ограничить скорость движения электрических самокатов ни к чему не приведут. Так координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов прокомментировал соответствующие предложения, озвученные в Совфеде.

"Штрафовать за превышение скорости практически невозможно, потому что у самокатов нет номерных знаков, идентификаторов, а самое главное, чем измерять скорость самоката, тоже не совсем понятно", — подчеркнул эксперт в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Как отмечает Шкуматов, если разработать аксессуары, ограничивающие скорость, то появятся и гаджеты, которые будут блокировать эти системы ограничения. Специалист предложил свой способ решения проблемы: те самокаты, которые способны развивать большую скорость, он призвал приравнять к мопедам.

"Есть самокаты, у которых конструктивно из-за того, что двигатель не очень мощный, невозможно разогнаться больше 20 км/ч, вот от этих самокатов надо просто отстать, просто не регулировать ничего. Что касается более мощных электросамокатов, которые потенциально могут развивать скорость движения 40 км/ч (а некоторые, кстати, 100 км/ч), эти транспортные средства надо приравнять банально к мопедам", — заметил Шкуматов.

В этом случае водитель мощного электросамоката должен будет иметь права и соблюдать ПДД.