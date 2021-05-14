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Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке

По мнению Вашингтона, роль Москвы может быть "потенциально дестабилизирующей", однако поводы для таких опасений не раскрываются.

14 мая, 19:52
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Африке растёт влияние России и Китая. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин предупредил министра обороны Испании Маргариту Роблес в телефонном разговоре. Некоторые подробности переговоров раскрыла пресс-служба американского оборонного ведомства.

"Глава Пентагона отметил потенциально дестабилизирующую роль, которую злонамеренное российское и китайское влияние может играть в Африке", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что главы Пентагона и Минобороны Испании согласились с важностью сохранности чувствительных цепочек поставок и инфраструктуры. Представитель США отметил вклад Мадрида в безопасность в средиземноморском регионе и в Африке.

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Африканский форпост. Зачем России военная база в Судане?

Напомним, в ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин поручил создать в Судане пункт обеспечения ВМФ РФ. Минобороны России взялось проработать и подписать соответствующее соглашение с властями африканской страны. Этой весной появились сообщения, что власти Судана якобы передумали предоставлять свою территорию для морской базы России, однако затем они были опровергнуты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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