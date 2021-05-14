Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке

В Африке растёт влияние России и Китая. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин предупредил министра обороны Испании Маргариту Роблес в телефонном разговоре. Некоторые подробности переговоров раскрыла пресс-служба американского оборонного ведомства.

"Глава Пентагона отметил потенциально дестабилизирующую роль, которую злонамеренное российское и китайское влияние может играть в Африке", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что главы Пентагона и Минобороны Испании согласились с важностью сохранности чувствительных цепочек поставок и инфраструктуры. Представитель США отметил вклад Мадрида в безопасность в средиземноморском регионе и в Африке.