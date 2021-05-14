В Израиле подсчитали количество ракет, выпущенных по стране за последние дни

К вечеру пятницы по израильской территории с начала обострения конфликта с Палестиной из сектора Газа было выпущено свыше двух тысяч ракет. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Там добавили, что в самом секторе Газа упало около 350 этих снарядов, ещё около тысячи было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол".