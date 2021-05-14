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В Израиле подсчитали количество ракет, выпущенных по стране за последние дни

Примерно половина этих реактивных снарядов была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".

14 мая, 19:24
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

К вечеру пятницы по израильской территории с начала обострения конфликта с Палестиной из сектора Газа было выпущено свыше двух тысяч ракет. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Там добавили, что в самом секторе Газа упало около 350 этих снарядов, ещё около тысячи было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол".

"По состоянию на 19:00 с начала операции "Стражи стены" из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более двух тысяч ракет", — говорится в сообщении пресс-службы Армии Израиля.

По состоянию на утро 14 мая число выпущенных по Израилю ракет составляло 1,8 тысячи. Следовательно, в течение дня по израильской территории было нанесено свыше 200 ракетных ударов.

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Ранее Лайф рассказывал, что воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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