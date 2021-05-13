Боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по Израилю в ответ на начало вторжения в Газу

Боевое крыло движения ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — объявило о запуске 50 ракет по Израилю в ответ на начало воздушной и наземной атаки сектора Газа. Об этом сообщила палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан".

По данным издания, снаряды из прибрежного анклава выпущены в 01:00 по объектам израильской армии в городах Ашкелон и Ашдод.