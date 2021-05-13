Боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по Израилю в ответ на начало вторжения в Газу
Снаряды из палестинского анклава были запущены по военным объектам в городах Ашкелон и Ашдод.
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Боевое крыло движения ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — объявило о запуске 50 ракет по Израилю в ответ на начало воздушной и наземной атаки сектора Газа. Об этом сообщила палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан".
По данным издания, снаряды из прибрежного анклава выпущены в 01:00 по объектам израильской армии в городах Ашкелон и Ашдод.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа выросло до 109 человек.
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