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Макрон потребовал немедленно вывести войска Азербайджана с территории Армении

Он напомнил о приверженности Парижа территориальной целостности Армении.

13 мая, 22:14
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил недавние события в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Подробности беседы приводятся в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", — подчеркнули в Елисейском дворце.

Пашинян обратится в ОДКБ в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном

Пашинян обратится в ОДКБ в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном

Напомним, Никол Пашинян ранее обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, иностранные военнослужащие под предлогом "уточнения границ" попытались провести там "определённые работы".

Авторы
Юлия Коновалова

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