Макрон потребовал немедленно вывести войска Азербайджана с территории Армении

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил недавние события в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Подробности беседы приводятся в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", — подчеркнули в Елисейском дворце.