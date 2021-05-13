Макрон потребовал немедленно вывести войска Азербайджана с территории Армении
Он напомнил о приверженности Парижа территориальной целостности Армении.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил недавние события в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Подробности беседы приводятся в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", — подчеркнули в Елисейском дворце.
Напомним, Никол Пашинян ранее обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, иностранные военнослужащие под предлогом "уточнения границ" попытались провести там "определённые работы".
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