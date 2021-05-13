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Двух бывших спортсменов признали виновными по делу о стрельбе в "Москве-Сити"

Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову вменяются статьи "Хулиганство с применением оружия", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия".

13 мая, 22:09
<p>Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Махонин Андрей</p>

Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Махонин Андрей

Коллегия присяжных заседателей признала двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова причастными к стрельбе в "Москве-Сити" в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где рассматривается дело.

"Исмаилов М.И. и Хамидов Э.М. признаны виновными в совершении преступлений по статьям "Хулиганство с применением оружия", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия", — сказали в суде.

По делу о перестрелке в "Москве-Сити" прошли обыски у криминальных авторитетов

По делу о перестрелке в "Москве-Сити" прошли обыски у криминальных авторитетов

Напомним, вечером 17 ноября 2017 года в ресторане Crystal BallRoom в "Москве-Сити" произошла драка со стрельбой. Конфликт начался на парковке, когда охрана попросила водителя припарковаться в другом месте, чтобы не мешать гостям. В результате было ранено шесть человек. В феврале этого года суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года, задержать его удалось при помощи современных технологий. Им оказался чемпион России и Москвы по кикбоксингу Саид Асадулаев. А в марте Валерий Меладзе в суде дал показания по этому делу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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