Израильская армия начала воздушную и наземную атаку сектора Газа
Ситуация на границе еврейского государства и палестинского анклава обострилась в начале мая.
Израильская армия начала воздушную и наземную атаку сектора Газа. Видео © Соцсети
Воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", — говорится в сообщении израильской армии.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением. Он подчеркнул, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности. Он пригрозил ХАМАС очень высокой ценой за авиаудары по территории еврейского государства.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа выросло до 109 человек.
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