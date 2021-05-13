Израильская армия начала воздушную и наземную атаку сектора Газа. Видео © Соцсети

Воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа", — говорится в сообщении израильской армии.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением. Он подчеркнул, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности. Он пригрозил ХАМАС очень высокой ценой за авиаудары по территории еврейского государства.