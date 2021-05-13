Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа превысило 100 человек

За три дня во время ракетного обстрела Израилем территории сектора Газа погибло более 100 палестинцев, пострадали 580 человек, сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Число погибших в анклаве палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин. Ещё 580 человек получили ранения", — уточнил аль-Кидра.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, а израильские военные в ответ разбомбили объекты движения ХАМАС.