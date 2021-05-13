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Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа превысило 100 человек

Среди погибших 27 детей и 11 женщин. Ещё 580 человек получили различные ранения.

13 мая, 20:14
<p>Последствия ракетного обстрела Израилем сектора Газа. Фото © ТАСС / АР</p>

Последствия ракетного обстрела Израилем сектора Газа. Фото © ТАСС / АР

За три дня во время ракетного обстрела Израилем территории сектора Газа погибло более 100 палестинцев, пострадали 580 человек, сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Число погибших в анклаве палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин. Ещё 580 человек получили ранения", уточнил аль-Кидра.

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля, а израильские военные в ответ разбомбили объекты движения ХАМАС.

Авторы
Юлия Коновалова

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