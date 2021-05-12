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Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Эскалация конфликта началась 10 мая, Израиль и Палестина в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами.

12 мая 2021, 08:06

Фото © Twitter / Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля. Видео © Twitter / Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ

За несколько дней по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет. Об этом заявил один из руководителей пресс-службы Армии обороны страны Йонатан Конрикус.

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"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и ещё около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", — сказал он в ходе брифинга.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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