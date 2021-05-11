Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют людей из-за ракетного обстрела

Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют пассажиров и сотрудников из-за массового ракетного обстрела из сектора Газа. В Сети появились кадры, как люди покидают воздушную гавань под сигналы тревоги.

Аэропорт временно не принимает рейсы. Боевое крыло ХАМАС объявило сегодня о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Армия обороны Израиля сообщила, что одна из ракет попала в автобус.

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт, который уже привёл к взаимным ракетным ударам. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек.