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Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют людей из-за ракетного обстрела

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт, который уже привёл к взаимным ракетным ударам.

11 мая 2021, 19:10

Видео © Соцсети

Из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуируют пассажиров и сотрудников из-за массового ракетного обстрела из сектора Газа. В Сети появились кадры, как люди покидают воздушную гавань под сигналы тревоги.

Аэропорт временно не принимает рейсы. Боевое крыло ХАМАС объявило сегодня о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Армия обороны Израиля сообщила, что одна из ракет попала в автобус.

Между Израилем и Палестиной обострился конфликт, который уже привёл к взаимным ракетным ударам. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек.

Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки

Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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