Названы профессии, которые россияне уважают больше всего

Врач и учитель стали самыми уважаемыми профессиями в России. Их выбрали 59% и 40% опрошенных. Исследование провёл сервис "Работа.ру", результаты которого приводит RT.

Также в список уважаемых специальностей вошли спасатели, за которых проголосовало 38% россиян, пожарные (27%), учёные (26%), военнослужащие (22%), инженеры (19%), лётчики и машинисты (14%). Уважение к строителям и шахтёрам испытывают 13% и 12% соответственно.

В варианте "Другое" участники исследования чаще всего выражали уважение ко всем профессиям.

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