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Названы профессии, которые россияне уважают больше всего

В опросе приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.

11 мая 2021, 18:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Врач и учитель стали самыми уважаемыми профессиями в России. Их выбрали 59% и 40% опрошенных. Исследование провёл сервис "Работа.ру", результаты которого приводит RT.

Также в список уважаемых специальностей вошли спасатели, за которых проголосовало 38% россиян, пожарные (27%), учёные (26%), военнослужащие (22%), инженеры (19%), лётчики и машинисты (14%). Уважение к строителям и шахтёрам испытывают 13% и 12% соответственно.

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В варианте "Другое" участники исследования чаще всего выражали уважение ко всем профессиям.

Ранее в Госдуме рассказали, каким профессиям в ближайшем будущем может грозить исчезновение.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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