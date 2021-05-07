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Россияне назвали самые обделённые зарплатой профессии

1% опрошенных считают, что слишком мало получают чиновники.

7 мая 2021, 07:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россияне назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают необоснованно маленькую зарплату. В список вошли учителя, врачи и учёные, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску персонала "Работа.ру".

Респонденты считают, что педагоги должны получать в среднем в месяц 120 700 рублей. 64% опрошенных отметили, что сейчас они получают слишком мало. 58% граждан высказались за повышение зарплат врачам — до 122 800 рублей. 36% призвали повысить зарплаты учёным. Респонденты полагают, что научные сотрудники должны получать 130 800 рублей.

Далее в списке идут пожарные (33% и 126 900 рублей), шахтёры (26% и 134 600 руб.), инженеры (25% и 132 700 руб.) и разнорабочие (22% и 97 700 руб.).

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Ниже расположились продавцы, грузчики, слесари, водители, электрики, строители, механики. 1% опрошенных считают, что слишком мало получают чиновники.

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Ранее россияне озвучили профессии с неоправданно высокой зарплатой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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