Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации цен на бензин

Правительство России внесло коррективы в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо", — говорится в сообщении.

Теперь крупные нефтяные компании будут обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночным ценам. Данный подход снижает риски образования монополии. Отмечается, что постановление вносит понятие регулярности и равномерности в торги на бирже. Это сделано для того, чтобы компании – отправители топлива планировали объёмы реализации на каждом пункте поставки на месяц вперёд. Такая мера поможет избежать давления и, соответственно, подъёма цен на самих заправочных станциях.

Помимо того, теперь торговать через биржу можно будет прямо с завода, что поможет отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Кроме того, гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.

Ранее эксперт оценил новую формулу расчёта цен на бензин. По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, немаловажное влияние на их стабильность на внутреннем рынке окажут внешние факторы, например то, как изменится в ближайшем будущем стоимость нефти.

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