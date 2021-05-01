"Мы проходим пик спроса": Эксперт оценил новую формулу расчёта цен на бензин

В России будет введена новая формула расчёта цен на бензин. Что из этого выйдет, Лайфу рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Демпферная формула позволяет как-то входить в рамки инфляции по индексации цен на топливо на внутреннем рынке. Это ее главная задача. Но учитывая, что власти прорабатывают запретный сценарий по экспорту отдельных видов топлива и учитывая, что акцизы в плановом режиме продолжают индексироваться. Все эти вещи подразумевают, что это эффективный механизм, но может быть такое, что его окажется недостаточным для сдерживания цен", — сказал он.

Эксперт добавил, что все заверения чиновников о том, что новая формула будет эффективна, могут быть проверены только временем, однако сам он относиться к нововведению осторожно-оптимистично, и считает, что рынок вполне себе может стабилизироваться.

"Эксперты и чиновники, все, конечно, говорят, что она (прим ред новая формула) должна показать определённый эффект. Пока посмотрим, Надежда на стабилизацию цен на рынке есть. Сейчас тем более мы проходим пик спроса, начнётся посевная, этот момент тоже будет учитываться. Демпфер работает давно и его постоянно адаптируют под новые условия, эта формула меняется в пользу нефтяных компаний. Пока сальдо складывается положительным с учётом новой формулы для нефтяников", — объяснил Пасечник.

Он также отметил, что немаловажную роль на стабильность цен на внутреннем рынке окажут и внешние факторы, например то, как себя поведут в ближайшем будущем цены на нефть.

"Все (стабильность цен на внутреннем рынке ) будет ещё зависеть от внешних факторов, как будут вести себя цены на нефть. Если они продолжат расти, преодолеют 70 и выше, то это одна история, если котировки будут тяготеть к 50 (прим ред долларов за баррель), это другая история. Это тоже будет отражаться на внутреннем рынке", — заключил эксперт.

Ранее Лайф писал о начале действия в России новой формулы расчёта цен на бензин. Рекомендательная стоимость топлива будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой.

Авторы