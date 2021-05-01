Неадекватная пассажирка или жадный водитель? Лайф выслушал обе стороны конфликта в московском такси
Правоохранители встали на сторону шофёра, отметив, что у него было полное право отказаться от поездки.
Кадр из видео / Соцсети
Лайф пообщался с водителем такси, в чьей машине москвичка устроила истерику. По словам Станислава, причиной конфликта стала не только низкая стоимость поездки, но и поведение женщины.
"Возможно, произошёл сбой, но стоимость была очень низкая. Время в пути было 50 минут, а стоимость — 400 рублей. Я посмотрел — очень мало, ну ладно. И тут женщина сзади сразу начала грубо разговаривать: "Я надеюсь, мы будем ехать быстро, а не в пробках стоять". Я, когда это услышал, вообще передумал везти её", — вспоминает собеседник Лайфа.
По словам Станислава, он вежливо объяснил пассажирке, что стоимость поездки слишком низкая, но тут же предложил ей вызвать другое такси и подождать машину в салоне своего авто. После этого у женщины началась истерика, рассказал водитель.
"У неё истерика началась, прям неадекватная истерика. Потом она вызвала скорую, полицию, приехали сотрудники. Мы поехали в отделение, я писал объяснительную, она на меня — заявление. Полицейские смеялись, сказали, что женщина неадекватная какая-то", — отметил шофёр.
"Ты что, дебил?" Таксист нашёл идеальный способ отомстить пьяной россиянке, которая покрыла его матом и отказалась платить — видео
Станислав добавил, что заявление пассажирки правоохранители приняли, но встали на его сторону. По их словам, вины водителя в данной ситуации нет, так как он имел полное право отказаться ехать. Связался со Станиславом и "Яндекс": в компании поддержали мужчину и сказали, что он сам может обратиться с заявлением в полицию, если захочет.
Также Лайф пообщался и с пассажиркой, которая устроила истерику в столичном такси. По словам Марины, прежде чем отказаться везти пассажиров, водитель проехал треть пути.
"Быстро остановите машину, я сказала!": Москвичка устроила истерику в такси из-за дезинфицирующих пластырей
"Водитель "Яндекс.Такси" принял заказ, посадил нас, провёз примерно треть пути и начал говорить, что 500 рублей за семь километров — это слишком дёшево и мы должны выйти", — вспоминает женщина.
По словам собеседницы Лайфа, она попыталась объяснить водителю, что они с сыном опаздывают на детский праздник, однако тот свернул в переулок и заявил, что дальше не поедет. После этого у Марины поднялось давление и появились затруднения в дыхании.
Как сообщал Лайф, женщина обвинила таксиста в том, что он якобы пытался вышвырнуть её из автомобиля вместе с ребёнком. В ходе конфликта пассажирка заявила, что у неё поднялось давление, и устроила истерику. Наблюдавший за всем этим ребёнок предлагал маме вызвать другое такси, однако та решительно настроилась ждать медиков, несмотря на выпускной сына, на который они опаздывали.
Лента новостей
Четырёхлетняя девочка назвала элементы таблицы Менделеева за две минуты и побила мировой рекорд
сегодня в 19:27
В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения
сегодня в 19:15
"Миссия осуществлялась в чрезвычайных условиях": Появилось видео прибытия Благодатного огня в Москву
сегодня в 19:14
Выбор редакции
"Если не помру — засужу тебя": Москвичка устроила истерику в такси на глазах у ребёнка
В Пулково пассажир перепутал багаж и улетел в Екатеринбург с чужой сумкой с 500 тысячами рублей
"Выскочили паровозиком". Водитель КамАза рассказал о подробностях страшного ДТП в Ставрополье
"Мы в шоке": Ксению Милас отстранили от эфиров "Ревизорро" после кровавой поножовщины
"Мы проходим пик спроса": Эксперт оценил новую формулу расчёта цен на бензин
Комментариев: 0