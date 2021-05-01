Неадекватная пассажирка или жадный водитель? Лайф выслушал обе стороны конфликта в московском такси

Лайф пообщался с водителем такси, в чьей машине москвичка устроила истерику. По словам Станислава, причиной конфликта стала не только низкая стоимость поездки, но и поведение женщины.

"Возможно, произошёл сбой, но стоимость была очень низкая. Время в пути было 50 минут, а стоимость — 400 рублей. Я посмотрел — очень мало, ну ладно. И тут женщина сзади сразу начала грубо разговаривать: "Я надеюсь, мы будем ехать быстро, а не в пробках стоять". Я, когда это услышал, вообще передумал везти её", — вспоминает собеседник Лайфа.

По словам Станислава, он вежливо объяснил пассажирке, что стоимость поездки слишком низкая, но тут же предложил ей вызвать другое такси и подождать машину в салоне своего авто. После этого у женщины началась истерика, рассказал водитель.

"У неё истерика началась, прям неадекватная истерика. Потом она вызвала скорую, полицию, приехали сотрудники. Мы поехали в отделение, я писал объяснительную, она на меня — заявление. Полицейские смеялись, сказали, что женщина неадекватная какая-то", — отметил шофёр.

Станислав добавил, что заявление пассажирки правоохранители приняли, но встали на его сторону. По их словам, вины водителя в данной ситуации нет, так как он имел полное право отказаться ехать. Связался со Станиславом и "Яндекс": в компании поддержали мужчину и сказали, что он сам может обратиться с заявлением в полицию, если захочет.

Также Лайф пообщался и с пассажиркой, которая устроила истерику в столичном такси. По словам Марины, прежде чем отказаться везти пассажиров, водитель проехал треть пути.

"Водитель "Яндекс.Такси" принял заказ, посадил нас, провёз примерно треть пути и начал говорить, что 500 рублей за семь километров — это слишком дёшево и мы должны выйти", — вспоминает женщина.

По словам собеседницы Лайфа, она попыталась объяснить водителю, что они с сыном опаздывают на детский праздник, однако тот свернул в переулок и заявил, что дальше не поедет. После этого у Марины поднялось давление и появились затруднения в дыхании.

Как сообщал Лайф, женщина обвинила таксиста в том, что он якобы пытался вышвырнуть её из автомобиля вместе с ребёнком. В ходе конфликта пассажирка заявила, что у неё поднялось давление, и устроила истерику. Наблюдавший за всем этим ребёнок предлагал маме вызвать другое такси, однако та решительно настроилась ждать медиков, несмотря на выпускной сына, на который они опаздывали.

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