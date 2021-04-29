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"Быстро остановите машину, я сказала!": Москвичка устроила истерику в такси из-за дезинфицирующих пластырей

Водитель долго не хотел останавливать автомобиль, игнорируя требования разъярённой клиентки.

29 апреля 2021, 15:23

Москвичка устроила истерику в такси из-за дезинфицирующих пластырей. Видео © LIFE

Весьма необычная машина такси приехала на днях на вызов к москвичке. Изнутри автомобиль был полностью уклеен "антиковидными" пластырями, что очень не понравилось пассажирке.

Странные зелёные приблуды были наклеены на сиденьях, передней панели и руле. Сам водитель находился в маске, чего не скажешь о пассажирке. Как сообщает телеканал "360", пластыри издавали резкий запах, из-за которого женщине, вероятно, стало не по себе. Она попросила остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал требование, спровоцировав конфликт.

"Ты что, дебил?" Таксист нашёл идеальный способ отомстить пьяной россиянке, которая покрыла его матом и отказалась платить — видео

"Ты что, дебил?" Таксист нашёл идеальный способ отомстить пьяной россиянке, которая покрыла его матом и отказалась платить — видео

На истерику пассажирки водитель также решил не обращать внимания. Мужчина лишь попросил её не портить автомобиль и не мешать ему вести машину. Он также сказал женщине надеть маску, но та отказалась, в очередной раз потребовав остановиться. Когда клиентка пригрозила полицией, водитель всё же остановился, напоследок усмехнувшись над тем, что выведенная из себя пассажирка не может открыть дверь.

А ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке конфликт между водителем и пассажиром такси закончился дракой и разбитыми стёклами автомобиля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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