Создатели "Спутника V" подадут в суд на бразильского регулятора за распространение дезинформации

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подадут иск против Национального агентства по санитарному надзору Бразилии [Anvisa] за нанесение ущерба деловой репутации. Такая информация опубликована в их твиттере.

"После подтверждения бразильским регулятором Anvisa того факта, что он не проводил тестов вакцины "Спутник V", компания намерена подать иск по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", — отметили в "Спутнике V".