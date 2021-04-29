Создатели "Спутника V" подадут в суд на бразильского регулятора за распространение дезинформации
Разработчики отмечают, что Anvisa не проводило тестов препарата, но в то же время не разрешило его ввоз.
Фото © ТАСС / AP
Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подадут иск против Национального агентства по санитарному надзору Бразилии [Anvisa] за нанесение ущерба деловой репутации. Такая информация опубликована в их твиттере.
Following the admission of Brazilian regulator Anvisa that it did not test Sputnik V vaccine, Sputnik V is undertaking a legal defamation proceeding in Brazil against Anvisa for knowingly spreading false and inaccurate information.— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 29, 2021
"После подтверждения бразильским регулятором Anvisa того факта, что он не проводил тестов вакцины "Спутник V", компания намерена подать иск по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", — отметили в "Спутнике V".
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата.
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