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Создатели "Спутника V" подадут в суд на бразильского регулятора за распространение дезинформации

Разработчики отмечают, что Anvisa не проводило тестов препарата, но в то же время не разрешило его ввоз.

29 апреля 2021, 15:12
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подадут иск против Национального агентства по санитарному надзору Бразилии [Anvisa] за нанесение ущерба деловой репутации. Такая информация опубликована в их твиттере.

"После подтверждения бразильским регулятором Anvisa того факта, что он не проводил тестов вакцины "Спутник V", компания намерена подать иск по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", — отметили в "Спутнике V".

Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. Однако бразильское агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российского препарата.

"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"

"Недобросовестная конкуренция": Эксперт назвала политически мотивированным отказ Бразилии от "Спутника V"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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