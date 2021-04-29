"Не зига, а римское приветствие": Депутат партии Зеленского не стал критиковать марш радикалов в центре Киева

Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, известный своими заявлениями о вреде секса украинок с иностранцами и "выдуманной болезни CoViD-19", не стал критиковать марш в честь дивизии СС "Галичина", который накануне прошёл в Киеве. Он рассказал, что не относит себя к военным, а значит, как относиться к участникам марша, не знает. При этом украинский политик посчитал хорошей идеей "вспомнить про патриотические силы, которые в 1917 и 1939 годах пытались защитить Украину от Советской армии".

"Не все понимают эту роль, и плюс, знаете, как говорят, в семье не без урода. Были такие дивизии, которые нанимались полицаями и за зарплату занимались нехорошими делами. Эти факты, к сожалению, были, но костяк этих людей выбрали основной миссией защищать Украину. Это было хорошо", — цитирует "слугу народа" издание "Страна.ua".

Также Камельчук не увидел "зигу" в приветствии участников марша. По его словам, если не было фашистской символики, значит, и нарушения не было.

"Я зиг не видел, я видел римское приветствие. Оно отличается. Это набор их убеждений. Насчёт зигования: хочу, чтобы меньше людей думали, что Гитлер был каким-то уникальным. Свастика — это не его идея. Свастику просто осквернили фашисты. Она появилась гораздо раньше. Зигование — это тоже не его идея, потому что первым было римское приветствие. От сердца идёт римское, а гитлеровское идёт чуть по-другому. Я видел римское, фашистское не видел. Но если это было, то считаю, это была провокация. Так как этого действительно не должно быть", — сказал нардеп.

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