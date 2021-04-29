Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев также объяснил, почему важно сделать прививку.
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Переходя от человека к человеку, вирус сталкивается с механизмами иммунной системы. Он вынужден преодолевать её и менять свои свойства — это и приводит к формированию "мутантов". Об этом в беседе с RT рассказал вирусолог Виктор Зуев.
По его словам, вакцина потенциально способна противостоять новой версии CoViD-19, в связи с чем он призвал "интенсифицировать прививочную деятельность".
"Мы знаем, что есть "мутант" южноафриканский, есть британский. Пока все эти заболевания покрываются нашей вакциной. По крайней мере, вакциной "Спутник V". Что будет дальше, покажет только время… Именно поэтому надо интенсифицировать прививочную деятельность. Дело в том, что эффективнее вакцинации против вирусных инфекций человечество ещё ничего не придумало", — заявил вирусолог.
Напомним, что в Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых ковидом за сутки. Таким образом, страна сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. А с 1 мая в Индии начнётся массовая вакцинация российской вакциной "Спутник V".
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