Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса

Переходя от человека к человеку, вирус сталкивается с механизмами иммунной системы. Он вынужден преодолевать её и менять свои свойства — это и приводит к формированию "мутантов". Об этом в беседе с RT рассказал вирусолог Виктор Зуев.

"Мы знаем, что есть "мутант" южноафриканский, есть британский. Пока все эти заболевания покрываются нашей вакциной. По крайней мере, вакциной "Спутник V". Что будет дальше, покажет только время… Именно поэтому надо интенсифицировать прививочную деятельность. Дело в том, что эффективнее вакцинации против вирусных инфекций человечество ещё ничего не придумало", — заявил вирусолог.