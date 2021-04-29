В Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых ковидом за сутки
Ранее в страну прибыл второй самолёт с гуманитарной помощью из России. Всего планируется поставить 22 тонны груза.
Фото © EPA / ТАСС
В Индии объявили о новом рекорде по числу заболевших ковидом за сутки. Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа заразилось 379 257 человек, умерло 3,6 тысячи пациентов.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где было выявлено более 63,3 тысячи случаев ковида. Следом идут штаты Карнатака (39 047), Керала (35 013), Уттар Прадеш (29 751) и Дели (25 986).
Прививку от коронавируса в Индии всего получило более 150 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,1 миллиона.
Напомним, Лайф рассказывал, что Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. Второй самолёт с ней приземлился в стране ночью 29 апреля.
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