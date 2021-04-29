Второй самолёт России доставил гумпомощь в Индию, охваченную вспышкой ковида

Второй за сутки самолёт МЧС России приземлился в Индии, доставив туда груз медицинского оборудования и лекарств, необходимых для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, получатель груза — Индийское общество Красного Креста, именно оно и будет распределять его по больницам. Груз состоит из 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Лайф рассказывал, что Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Ранее стало известно, что Россия поставит в накрытую "коронавирусным штормом" Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

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