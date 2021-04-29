Москвичи увидели огни в небе и испугались нашествия пришельцев, но всё оказалось гораздо проще
Зрелище действительно было впечатляющее, поскольку в вечернее время в столице наблюдалась низкая облачность.
Жители российской столицы вечером 28 апреля заметили в небе яркие блуждающие огни. Они то собирались воедино, то заводили хоровод, то гасли. Некоторые горожане подумали, что это нашествие пришельцев.
Однако поводов для тревоги у жителей столицы нет. Дело в том, что огни исходили от Останкинской телебашни, а особо зрелищными они стали из-за низкой облачности.
А жителей Воронежа ранее напугали мощные взрывы неподалёку от города. Там тоже оснований для беспокойства не оказалось. Источником шума стал военный полигон Погоново, который находится примерно в 20 километрах от города.
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