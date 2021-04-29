Стала известна дата выхода обновлённой Metro Exodus
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Игру можно будет запустить только на оборудовании, которое поддерживает трассировку лучей.
Обновлённая версия нашумевшего шутера Metro: Exodus выйдет в начале мая. Об этом сообщила студия 4A Games.
Улучшенная версия игры появится 6 мая, и в неё внесены серьёзные технические изменения. Основной особенностью Metro Exodus Enhanced Edition являются более чёткие отражения, более широкое использование технологии трассировки лучей, а также поддержка DLSS 2.0. Владельцы оригинальной версии в магазинах Steam, Epic Games Store, Good Old Games и Microsoft Store смогут получить обновление бесплатно.
Разработчики говорят, что также игру ожидает значительное увеличение размера. В базовой версии она будет занимать 72 Гб, а два дополнения суммарно потребуют 7,4 Гб. Для изображения 1080р при 45 FPS пользователю понадобится четырёхъядерный процессор, 8 Гб оперативной памяти и видеокарта RTX 2060.
Шутер вышел 15 февраля 2019 года на PC, PS4 и XboX One. Ранее журналисты американского издания PC Gamer посоветовали англоязычным геймерам выбрать русскую озвучку в Metro: Exodus.