Стала известна дата выхода обновлённой Metro Exodus

Игру можно будет запустить только на оборудовании, которое поддерживает трассировку лучей.

Обновлённая версия нашумевшего шутера Metro: Exodus выйдет в начале мая. Об этом сообщила студия 4A Games.

Улучшенная версия игры появится 6 мая, и в неё внесены серьёзные технические изменения. Основной особенностью Metro Exodus Enhanced Edition являются более чёткие отражения, более широкое использование технологии трассировки лучей, а также поддержка DLSS 2.0. Владельцы оригинальной версии в магазинах Steam, Epic Games Store, Good Old Games и Microsoft Store смогут получить обновление бесплатно.

Разработчики говорят, что также игру ожидает значительное увеличение размера. В базовой версии она будет занимать 72 Гб, а два дополнения суммарно потребуют 7,4 Гб. Для изображения 1080р при 45 FPS пользователю понадобится четырёхъядерный процессор, 8 Гб оперативной памяти и видеокарта RTX 2060.