Последняя жена "песняра" Борткевича обвинила подругу в отравлении музыканта

Экс-солист группы "Песняры" Леонид Борткевич скончался в Минске 13 апреля из-за отказа почек. Так звучит официальная причина смерти музыканта. Внезапная кончина 71-летнего певца вызвала пересуды. Знакомые музыканта вспомнили, что последние дни мужчина коротал в одиночестве в компании спиртного. А супруга Борткевича Татьяна Родянко уверена — мужа отравили, к его смерти может быть причастна давняя приятельница Антонина Саврасова-Абрамова.

"Взяла такси, приехала к нему в шесть утра. По дороге купила ему бутылку водки, так как он ранее меня попросил. Мы очень часто с ним общались", — вспоминала Саврасова-Абрамова в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Сейчас последняя жена артиста Татьяна обвиняет в смерти мужа именно Антонину. По мнению вдовы Борткевича, приятельница могла что-то подсыпать Леониду, так как их общение в последние дни музыканта было очень тесным. По словам вдовы, увидев, что мужчина совсем плох, Антонина бросила его и убежала. Скорую артисту вызывала Татьяна.

"На похоронах не было ни друзей, ни знакомых", — посетовала Родянко.

В последний путь артиста провожали Татьяна и сыновья покойного Кристиан и Ричард.

Напомним, что белорусский музыкант, экс-солист группы "Песняры" Леонид Борткевич скончался в Минске на 72-м году жизни. Борткевич умер в больнице, куда поступил незадолго до кончины.

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