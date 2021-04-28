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Киркоров в инвалидной коляске разозлил пользователей соцсетей роликом с сексапильной "медсестричкой" Maruv

53-летний певец подготовил поклонникам сюрприз, однако многие его не оценили.

28 апреля 2021, 15:12

Филипп Киркоров в инвалидной коляске разозлил Сеть роликом с медсестричкой Maruv. Видео © Instagram / fkirkorov

Накануне своего 54-летия певец Филипп Киркоров опубликовал тизер нового клипа на песню с украинской певицей Maruv. Однако некоторые поклонники артиста остались, мягко говоря, шокированы премьерой, пишут "Дни.ру".

В новом клипе на композицию "Забрала в свои сети" певец сидит в инвалидной коляске в жёлтом костюме и полосатом халате. В руках у Киркорова — красная роза. По больничному коридору его везёт Maruv в образе сексапильной медсестры.

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Стоит отметить, что фанаты Филиппа неоднозначно восприняли видеоролик. Некоторые отметили экстравагантность певца и заявили, что с нетерпением ждут премьеры, а другие, наоборот, считают, что шутки на тему здоровья неприемлемы. "Нельзя шутить с коляской, можете себе напророчить. Это уже не смешно", "Плохая примета", "Не к добру такие шутки", "Зачем здоровому мужику в коляску садиться", укоряют подписчики Киркорова в комментариях.

Впрочем, оценить полную версию нашумевшего клипа можно будет лишь через пару дней — 30 апреля, когда поп-король отметит 54-летие.

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Ранее Лайф писал, что православные активисты готовят обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна. По их мнению, в ролике усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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