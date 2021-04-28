Под Калугой самолёт с авиахулиганом за штурвалом спикировал на кортеж чиновника

В декабре 2020 года в Калужской области в районе аэропорта Кудиново неизвестный, управляя легкомоторным самолётом, неожиданно снизил скорость над проезжающими автомобилями чиновника. Автокортеж двигался по федеральной трассе А108.

По данным RT, согласно расшифровке диспетчеров, небольшой самолёт белого цвета неожиданно начал пикировать на машины, в одной из которых находилось "высокое лицо, которое разбирается в самолётах". К поиску авиахулигана привлечены представители силовых ведомств.

Сотрудники ФСБ РФ по Калужской области изъяли видеорегистраторы посадочной площадки Кудиново и допросили гендиректора аэродрома.

Несмотря на усилия силовых структур, личность пилота, а также воздушное судно, на котором был осуществлён полёт, установить не удалось.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии близ района Ваймакарири рухнул легкомоторный самолёт. Машина воткнулась носом в землю, кабину судна раздавило от удара.

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