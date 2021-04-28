"Форрест Гамп" из Питера рассказал, как за год в одиночку пробежал через всю Россию

Марафон был намного сложнее, чем казался, однако поддержка людей не дала сдаться, отметил спортсмен.

30-летний спортсмен-любитель Максим Егоров на днях финишировал во Владивостоке. Стартовал мужчина в Петербурге больше года назад, и все эти долгие 15 месяцев россиянин бежал личный марафон на своих двоих. О том, как это было, он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максим Егоров рассказал, как в одиночку за год пробежал через всю Россию. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам Максима, в общей сложности ему удалось преодолеть дистанцию в 10 тысяч километров. Он побывал более чем в 20 регионах России. Все испытания спортсмен проходил без каких-либо спецсредств и техники — только благодаря физической подготовке. Петербуржец признался, что всё оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Однако поддержка людей не давала ему расслабляться.

"Мысли бросить идею не было. Ощущение было, что всё, я больше не смогу бежать. Но благодаря поддержке людей я смог двинуться дальше и добежать до конца", — отметил Максим.

Теперь Егоров планирует отправиться по этому же маршруту, но уже на машине. Мужчина хочет навестить людей, с которыми познакомился, и поблагодарить их за поддержку.