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"Форрест Гамп" из Питера рассказал, как за год в одиночку пробежал через всю Россию

Марафон был намного сложнее, чем казался, однако поддержка людей не дала сдаться, отметил спортсмен.

28 апреля 2021, 14:39
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CNiAcAeA8ND/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CM4xjJfLjzQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kurmish91</a></p>

Фото © Instagram / kurmish91

30-летний спортсмен-любитель Максим Егоров на днях финишировал во Владивостоке. Стартовал мужчина в Петербурге больше года назад, и все эти долгие 15 месяцев россиянин бежал личный марафон на своих двоих. О том, как это было, он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Максим Егоров рассказал, как в одиночку за год пробежал через всю Россию. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам Максима, в общей сложности ему удалось преодолеть дистанцию в 10 тысяч километров. Он побывал более чем в 20 регионах России. Все испытания спортсмен проходил без каких-либо спецсредств и техники — только благодаря физической подготовке. Петербуржец признался, что всё оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Однако поддержка людей не давала ему расслабляться.

"Мысли бросить идею не было. Ощущение было, что всё, я больше не смогу бежать. Но благодаря поддержке людей я смог двинуться дальше и добежать до конца", — отметил Максим.

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Теперь Егоров планирует отправиться по этому же маршруту, но уже на машине. Мужчина хочет навестить людей, с которыми познакомился, и поблагодарить их за поддержку.

Ранее полуголая россиянка прокатилась на плечах сноубордиста, но в Сети её быстро поставили на место. Юзеры были возмущены таким бездумным поведением туристов, о чём не постеснялись сообщить в комментариях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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