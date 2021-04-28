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Суд вернул незаконно отобранные квартиры дочери Баталова

По мнению адвоката девушки, представители актрисы Дрожжиной, которая находится под следствием, подадут апелляцию.

28 апреля 2021, 14:20
<p>Мария Баталова. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/24083/foto/80774/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Мария Баталова. Фото © Kino-teatr.ru

Замоскворецкий районный суд вынес решение о возвращении дочери актёра Алексея Баталова Марии всех квартир, которые у неё обманным путём отняли актриса Наталья Дрожжина и её муж — юрист Михаил Цивин. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд постановил прекратить право собственности Дрожжиной Н.Г. на указанные объекты недвижимости, восстановить право собственности Баталовой М.А.", — говорится в записи.

Адвокат Марии Татьяна Кириенко в интервью телеканалу "360" отметила, что решение в законную силу ещё не вступило, и поделилась мнением: сторона Дрожжиной будет подавать апелляцию. В пресс-службе столичной прокуратуры подтвердили информацию о принятом судом решении.

Стала известна ещё одна афера Дрожжиной и её мужа с квартирой дочери Баталова

Стала известна ещё одна афера Дрожжиной и её мужа с квартирой дочери Баталова

Как сообщал Лайф, актриса Наталья Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин, были задержаны за мошенничество с имуществом Алексея Баталова. По версии следствия, они обманули вдову и дочь артиста и лишили их мастерской, двух квартир, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной суммы денег. Фигурантов дела поместили под домашний арест.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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