Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом

Коллеги Хахалова установили, что он, потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным.

28 апреля 2021, 14:20
<p>Депутат Денис Хахалов (слева). Фото © Соцсети</p>

Депутат Денис Хахалов (слева). Фото © Соцсети

Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который жестоко расправился с волком на охоте. Окончательное решение примет президиум Генсовета ЕР.

"Комиссия... пришла к выводу, что член партии Д.С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным, превратив, по сути, охоту в живодёрство. Хахалов нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", — говорится в решении комиссии.

Чины и корочки не спасут: в Госдуме потребовали завести дело на депутата, переехавшего волка снегоходом

Чины и корочки не спасут: в Госдуме потребовали завести дело на депутата, переехавшего волка снегоходом

Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал Лайфу, что в ближайшее время Хахалова "с позором" исключат из "Единой России".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хинштейн: Жестоко расправившегося с волком курганского депутата с позором исключат из "Единой России"

сегодня в 12:57

"Единая Россия" продлила до середины мая срок выдвижения на праймериз к думским выборам

сегодня в 11:55

Опрос: 63% россиян довольны работой скорой помощи

сегодня в 15:39
Life

Президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах

сегодня в 15:46

25-летняя девушка отравила престарелого мужа-миллионера, который славился своей любовью к красоткам

сегодня в 15:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1