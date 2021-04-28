Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом
Коллеги Хахалова установили, что он, потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным.
Депутат Денис Хахалов (слева). Фото © Соцсети
Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который жестоко расправился с волком на охоте. Окончательное решение примет президиум Генсовета ЕР.
"Комиссия... пришла к выводу, что член партии Д.С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным, превратив, по сути, охоту в живодёрство. Хахалов нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", — говорится в решении комиссии.
Чины и корочки не спасут: в Госдуме потребовали завести дело на депутата, переехавшего волка снегоходом
Напомним, в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая снегоходом. Животное лежит в луже крови, а парламентарий и его приятели, издеваясь, радуются своему "успеху". В какой-то момент один из них даже засовывает в пасть волку дуло ружья, которое зверь зажал, что вызывает смех у охотников. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал Лайфу, что в ближайшее время Хахалова "с позором" исключат из "Единой России".
Лента новостей
Выбор редакции
Хинштейн: Жестоко расправившегося с волком курганского депутата с позором исключат из "Единой России"
"Единая Россия" продлила до середины мая срок выдвижения на праймериз к думским выборам
Опрос: 63% россиян довольны работой скорой помощи
Президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах
25-летняя девушка отравила престарелого мужа-миллионера, который славился своей любовью к красоткам
Комментариев: 0