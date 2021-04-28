Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом

Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить из партии курганского депутата Дениса Хахалова, который жестоко расправился с волком на охоте. Окончательное решение примет президиум Генсовета ЕР.

"Комиссия... пришла к выводу, что член партии Д.С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненым животным, превратив, по сути, охоту в живодёрство. Хахалов нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", — говорится в решении комиссии.