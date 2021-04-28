Собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini
Как-либо комментировать информацию о регулярном несоблюдении правил парковки блогерша категорически отказалась, заявив, что у неё есть другие дела.
Настя Ивлеева приехала на штрафстоянку за своим Lamborghini. Видео © LIFE
Блогерша Настя Ивлеева приехала на штрафстоянку за любимым Lamborghini, который в очередной раз эвакуировали из-за неправильной парковки.
На кадрах, снятых корреспондентом Лайфа, видно, как Анастасия заходит в помещение одной из спецстоянок дептранса Москвы. Комментировать информацию о регулярном несоблюдении правил парковки Ивлеева категорически отказалась. Зато после того, как правоохранители обратили внимание на количество нарушений блогерши, Настя нашла время и оплатила большую часть квитанций. По информации Лайфа, на Ивлеевой "висят" 440 штрафов и только три из них не оплачены.
Ранее дептранс Москвы потроллил Ивлееву, обратившись к ней в своём официальном телеграм-канале.
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Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются не впервые. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "Ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.
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