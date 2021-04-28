Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini

Как-либо комментировать информацию о регулярном несоблюдении правил парковки блогерша категорически отказалась, заявив, что у неё есть другие дела.

28 апреля 2021, 14:12

Настя Ивлеева приехала на штрафстоянку за своим Lamborghini. Видео © LIFE

Блогерша Настя Ивлеева приехала на штрафстоянку за любимым Lamborghini, который в очередной раз эвакуировали из-за неправильной парковки.

На кадрах, снятых корреспондентом Лайфа, видно, как Анастасия заходит в помещение одной из спецстоянок дептранса Москвы. Комментировать информацию о регулярном несоблюдении правил парковки Ивлеева категорически отказалась. Зато после того, как правоохранители обратили внимание на количество нарушений блогерши, Настя нашла время и оплатила большую часть квитанций. По информации Лайфа, на Ивлеевой "висят" 440 штрафов и только три из них не оплачены.

Ранее дептранс Москвы потроллил Ивлееву, обратившись к ней в своём официальном телеграм-канале.

"Человек явно опасен": Скандальная блогерша Лена Миро требует лишить водительских прав Настю Ивлееву

"Человек явно опасен": Скандальная блогерша Лена Миро требует лишить водительских прав Настю Ивлееву

Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются не впервые. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "Ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Голос стрёмный". Геймеры раскритиковали русскую озвучку Cyberpunk 2077 с Ивлеевой и Элджеем

11 декабря, 00:10

Дептранс Москвы потроллил Ивлееву: Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль

сегодня в 13:23

"Две легенды": Разин показал себя и Пугачёву в 17-летнем возрасте

вчера в 21:00

Лжеамериканец развёл 81-летнюю жертву политических репрессий на 3,7 млн рублей, пообещав жениться

сегодня в 14:17

Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться

сегодня в 14:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1