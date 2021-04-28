Собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini

На кадрах, снятых корреспондентом Лайфа, видно, как Анастасия заходит в помещение одной из спецстоянок дептранса Москвы. Комментировать информацию о регулярном несоблюдении правил парковки Ивлеева категорически отказалась. Зато после того, как правоохранители обратили внимание на количество нарушений блогерши, Настя нашла время и оплатила большую часть квитанций. По информации Лайфа, на Ивлеевой "висят" 440 штрафов и только три из них не оплачены.