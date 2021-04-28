Юлия Пересильд вошла в шорт-лист актрис для съёмок первого фильма в космосе
Решающий голос выбора будет у режиссёра картины Клима Шипенко, окончательный результат объявят 15 мая.
Юлия Пересильд. Фото © Kino-teatr.ru
Создатели фильма с рабочим названием "Вызов", съёмки которого пройдут в космосе, выбирают актрису на главную роль из четырёх кандидаток, трое из них профессиональные артистки. Об этом сообщает портал SpaceNews.
В шорт-лист вошли Софья Аржаковская (Софья Ская), Алёна Мордовина и Юлия Пересильд, а также выпускница лётного училища Галина Каирова, не имеющая актёрского опыта. Государственная комиссия 13 мая утвердит главную героиню, а также её дублёршу, а решение будет озвучено 15-го числа. Выбирать актрису будет режиссёр картины Клим Шипенко, уже прошедший испытания для полёта.
В пресс-службе Первого канала, а также "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.
Также на заседании планируется утвердить экипаж корабля "Союз МС-20", с которым отправятся два космических туриста. Отмечается, что в него войдут российский космонавт Александр Мисуркин, а также пилот из Австрии Йоганна Майслингер и японская певица Юми Мацутоя.
О съёмках фильма стало известно в сентябре прошлого года. Это будет первая в истории художественная картина в космосе.
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