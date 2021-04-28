Дептранс Москвы потроллил Ивлееву: Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль

Дептранс Москвы в своём официальном телеграм-канале публично обратился к блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой. Повод не самый радостный — на этот раз Настя оставила свой Lamborghini Aventador у запрещающего знака, и авто пришлось эвакуировать.

"Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак. Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждём вас на одной из наших спецстоянок", — отметили в департаменте.