Дептранс Москвы потроллил Ивлееву: Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль
Блогерше посоветовали впредь быть внимательнее со знаками. А Lamborghini теперь ждёт хозяйку на одной из спецстоянок.
Фото © Instagram / _agentgirl_
Дептранс Москвы в своём официальном телеграм-канале публично обратился к блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой. Повод не самый радостный — на этот раз Настя оставила свой Lamborghini Aventador у запрещающего знака, и авто пришлось эвакуировать.
Фото © телеграм-канал "Дептранс Москвы"
"Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак. Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждём вас на одной из наших спецстоянок", — отметили в департаменте.
Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются не впервые. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.
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