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Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой

Кроме того, он является двукратным обладателем кубка России и десятикратным обладателем медалей чемпионата страны.

28 апреля 2021, 13:10
<p>Фото © Федерация хоккея с мячом России</p>

Фото © Федерация хоккея с мячом России

В Кемерове покончил жизнь самоубийством четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, легендарный голкипер и самый титулованный игрок "Кузбасса" Роман Гейзель, сообщает "Советский спорт".

Причины и обстоятельства такого поступка хоккеиста не сообщаются. Гейзель становился четырёхкратным чемпионом мира (2006–2008, 2011). Являлся одним из лучших вратарей начала нулевых.

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В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным и близким Гейзеля и его родному "Кузбассу".

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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