Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой
Кроме того, он является двукратным обладателем кубка России и десятикратным обладателем медалей чемпионата страны.
Фото © Федерация хоккея с мячом России
В Кемерове покончил жизнь самоубийством четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, легендарный голкипер и самый титулованный игрок "Кузбасса" Роман Гейзель, сообщает "Советский спорт".
Причины и обстоятельства такого поступка хоккеиста не сообщаются. Гейзель становился четырёхкратным чемпионом мира (2006–2008, 2011). Являлся одним из лучших вратарей начала нулевых.
В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным и близким Гейзеля и его родному "Кузбассу".
Выбор редакции
"Сибирь" разгромила ЦСКА, отправив в ворота действующего чемпиона пять шайб
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с российским флагом на ЧМ
КДК отменил красную карточку игроку ЦСКА Ахметову
Суд вернул незаконно отобранные квартиры дочери Баталова
Комиссия по этике рекомендовала исключить из ЕР депутата, переехавшего волка снегоходом
Комментариев: 0