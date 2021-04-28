Четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой

В Кемерове покончил жизнь самоубийством четырёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, легендарный голкипер и самый титулованный игрок "Кузбасса" Роман Гейзель, сообщает "Советский спорт".

Причины и обстоятельства такого поступка хоккеиста не сообщаются. Гейзель становился четырёхкратным чемпионом мира (2006–2008, 2011). Являлся одним из лучших вратарей начала нулевых.

В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным и близким Гейзеля и его родному "Кузбассу".

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