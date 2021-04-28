На матч "Зенит" — "Локомотив" привезут Кубок победителя РПЛ

По итогу матча 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" может досрочно выиграть золотые медали, если победит московский "Локомотив". В связи с чем на игру доставят Кубок победителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.