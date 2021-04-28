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На матч "Зенит" — "Локомотив" привезут Кубок победителя РПЛ

В случае победы над "Локо" сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

28 апреля 2021, 11:40
<p>Фото © Александр Демьянчук / ТАСС</p>

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

По итогу матча 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" может досрочно выиграть золотые медали, если победит московский "Локомотив". В связи с чем на игру доставят Кубок победителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 58 очками, у подопечных Марко Николича — второе место и 52 очка.

Напомним, что матч "Зенит" — "Локомотив" состоится 2 мая в 19:00 (мск). Встречу рассудит Сергей Карасёв.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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