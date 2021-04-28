На матч "Зенит" — "Локомотив" привезут Кубок победителя РПЛ
В случае победы над "Локо" сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Фото © Александр Демьянчук / ТАСС
По итогу матча 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" может досрочно выиграть золотые медали, если победит московский "Локомотив". В связи с чем на игру доставят Кубок победителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 58 очками, у подопечных Марко Николича — второе место и 52 очка.
Напомним, что матч "Зенит" — "Локомотив" состоится 2 мая в 19:00 (мск). Встречу рассудит Сергей Карасёв.
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