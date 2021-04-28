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Моуринью был дешевле: "Бавария" отдала 25 миллионов за молодого тренера, и это новый рекорд

Юлиан Нагельсман неплохо поработал в "Лейпциге" и пошёл на повышение, но компенсация за такой переход может показаться более чем баснословной. Ведь за именитого Жозе Моуринью в его лучшие годы платили гораздо меньше.

28 апреля 2021, 10:23
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Футбольная общественность привыкла с пеной у рта обсуждать, особенно в жаркий период трансферов, цены на игроков. Уже давно огромное количество людей сошлись во мнении, что мир сошёл с ума, когда за одного игрока отдают по 100, а то и 200 миллионов евро. Эти деньги даже представить сложно, не говоря уже о том, чтобы заработать и потратить. Но оказывается, что платят ещё и за тренеров. И тут мир стал свидетелем нового рекорда.

"Бавария" определилась с новым главным тренером

"Бавария" определилась с новым главным тренером

Отныне самый дорогой тренер мира — Юлиан Нагельсман. Ему всего лишь 33 года, и эпитеты "самый" в свой адрес он привык слышать. Правда, обычно со словом "молодой", а тут "дорогой". К слову, Нагельсман действительно настоящий талант. Полуфинал ЛЧ с "Лейпцигом" и бронза Бундеслиги — чем не доказательства? Тут "Бавария" остаётся верна себе, забирая не только молодых и классных немецких футболистов, но и тренера. Причём платить она готова исправно и, если надо, немало.

А тут именно надо. Ханс-Дитер Флик всех и всем устраивал. Ну да, не получилось в Лиге чемпионов в этом году, но прошлый-то сезон каким вышел! И не зря ведь короновали немца тренером года. Казалось, что это будет долгий и счастливый роман, в конце которого Флик просто уйдёт в закат. А он возьми и спутай все карты мюнхенцам: заявил, что уходит летом. И, кажется, понятно куда. Йоахим Лёв освобождает кресло главного тренера сборной, которое держал последние 15 лет.

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

В общем и целом "Бавария" была вынуждена платить. И немало. Молодые таланты нынче в почёте. И если 25 миллионов евро, о которых пишут СМИ, за игрока — смешные ныне деньги (в Европе), то по тренерам это рекорд. Причём предыдущий он опережает аж на девять миллионов. На второй строчке не кто-нибудь, а Жозе Моуринью. За него давали 16 миллионов в далёком 2010 году, когда "Реал" забирал его к себе из "Интера". Но вот парадокс: "нерадзури" тогда только-только выиграли ЛЧ, а что у Нагельсмана?

Или же хорошо знакомый российской публике по работе в "Зените" Андре Виллаш-Боаш. На него в 2011 году солидно потратился "Челси", отдав "Порту" аж 15 миллионов евро. В те годы в Португалии не за каждого игрока давали так много. Боашу, к слову, тогда было тоже 33 года, как и Нагельсману сейчас. Но в Лондон ехал чемпион своей страны и победитель Лиги Европы. У даровитого немца нет и такого бонуса.

Что удивительно, немцы вообще любят платить за тренеров. И тут есть сразу два свежих примера, которые тесно связаны с "Боруссиями". Из Мёнхенгладбаха в Дортмунд летом проследует Марко Розе. Ему 44 года, и он знаком фанатам футбола по уверенной работе в "Ред Булле" из Зальцбурга. Два чемпионских титула и кубка в родной Австрии плюс неплохая работа в стане чёрно-белых позволили Дортмунду выложить пять миллионов евро за него. А в Гладбах едет ещё один знакомый поклонникам Зальцбурга специалист — Ади Хюттер. Он имеет титулы не только в Австрии, но и в соседней Швейцарии, а его "Айнтрахт" прямо сейчас борется за место в Лиге чемпионов. Отсюда и 7,5 миллиона евро. Это, кстати, шестая строчка списка самых дорогих специалистов.

Хочется больше денег: зачем УЕФА новый формат Лиги чемпионов

Хочется больше денег: зачем УЕФА новый формат Лиги чемпионов

И снова парадокс: за опытнейшего тренера и большого любителя курить сигареты Маурицио Сарри в 2019 году "Ювентус" отдал чуть больше 5,5 миллиона евро. Но тут Сарри, которого не надо лишний раз представлять. Или же Рональд Куман — легендарный в прошлом голландский футболист. В своё время он так круто поднял "Саутгемптон", что "Эвертон" решил за него отдать шесть миллионов евро. В этом же листе и Брендан Роджерс, у которого не прям получалось в "Ливерпуле" и неплохо вышло в "Селтике". Однако мерсисайдцы когда-то за него отдали более шести миллионов, а "Лестер" "забил" тренера из Шотландии уже за 10 с лишним. Но всё это имена известные, поработавшие с топами.

Впрочем, Нагельсман уже не мальчик. Тот же "Лейпциг" в 2019 году дал "Хоффенхайму" пять миллионов евро, лишь бы молодой талант пришёл и поставил команду на нужные рельсы. И со своей задачей он справился. Но "Бавария" — дело совсем иное. Здесь не будет времени на раскачку или построение команды. Результат нужен, что называется, вчера, ну или хотя бы сегодня. И если у 33-летнего специалиста всё получится, то нет сомнений, что в список самых дорогих он ещё попадёт. Но сам факт такой высокой платы за тренера может побудить и другие клубы начать выплачивать солидные компенсации, и тогда уже знакомый нам лист претерпит существенные изменения.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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