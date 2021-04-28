Моуринью был дешевле: "Бавария" отдала 25 миллионов за молодого тренера, и это новый рекорд

Футбольная общественность привыкла с пеной у рта обсуждать, особенно в жаркий период трансферов, цены на игроков. Уже давно огромное количество людей сошлись во мнении, что мир сошёл с ума, когда за одного игрока отдают по 100, а то и 200 миллионов евро. Эти деньги даже представить сложно, не говоря уже о том, чтобы заработать и потратить. Но оказывается, что платят ещё и за тренеров. И тут мир стал свидетелем нового рекорда.

Отныне самый дорогой тренер мира — Юлиан Нагельсман. Ему всего лишь 33 года, и эпитеты "самый" в свой адрес он привык слышать. Правда, обычно со словом "молодой", а тут "дорогой". К слову, Нагельсман действительно настоящий талант. Полуфинал ЛЧ с "Лейпцигом" и бронза Бундеслиги — чем не доказательства? Тут "Бавария" остаётся верна себе, забирая не только молодых и классных немецких футболистов, но и тренера. Причём платить она готова исправно и, если надо, немало.

А тут именно надо. Ханс-Дитер Флик всех и всем устраивал. Ну да, не получилось в Лиге чемпионов в этом году, но прошлый-то сезон каким вышел! И не зря ведь короновали немца тренером года. Казалось, что это будет долгий и счастливый роман, в конце которого Флик просто уйдёт в закат. А он возьми и спутай все карты мюнхенцам: заявил, что уходит летом. И, кажется, понятно куда. Йоахим Лёв освобождает кресло главного тренера сборной, которое держал последние 15 лет.

В общем и целом "Бавария" была вынуждена платить. И немало. Молодые таланты нынче в почёте. И если 25 миллионов евро, о которых пишут СМИ, за игрока — смешные ныне деньги (в Европе), то по тренерам это рекорд. Причём предыдущий он опережает аж на девять миллионов. На второй строчке не кто-нибудь, а Жозе Моуринью. За него давали 16 миллионов в далёком 2010 году, когда "Реал" забирал его к себе из "Интера". Но вот парадокс: "нерадзури" тогда только-только выиграли ЛЧ, а что у Нагельсмана?

Или же хорошо знакомый российской публике по работе в "Зените" Андре Виллаш-Боаш. На него в 2011 году солидно потратился "Челси", отдав "Порту" аж 15 миллионов евро. В те годы в Португалии не за каждого игрока давали так много. Боашу, к слову, тогда было тоже 33 года, как и Нагельсману сейчас. Но в Лондон ехал чемпион своей страны и победитель Лиги Европы. У даровитого немца нет и такого бонуса.

Что удивительно, немцы вообще любят платить за тренеров. И тут есть сразу два свежих примера, которые тесно связаны с "Боруссиями". Из Мёнхенгладбаха в Дортмунд летом проследует Марко Розе. Ему 44 года, и он знаком фанатам футбола по уверенной работе в "Ред Булле" из Зальцбурга. Два чемпионских титула и кубка в родной Австрии плюс неплохая работа в стане чёрно-белых позволили Дортмунду выложить пять миллионов евро за него. А в Гладбах едет ещё один знакомый поклонникам Зальцбурга специалист — Ади Хюттер. Он имеет титулы не только в Австрии, но и в соседней Швейцарии, а его "Айнтрахт" прямо сейчас борется за место в Лиге чемпионов. Отсюда и 7,5 миллиона евро. Это, кстати, шестая строчка списка самых дорогих специалистов.

И снова парадокс: за опытнейшего тренера и большого любителя курить сигареты Маурицио Сарри в 2019 году "Ювентус" отдал чуть больше 5,5 миллиона евро. Но тут Сарри, которого не надо лишний раз представлять. Или же Рональд Куман — легендарный в прошлом голландский футболист. В своё время он так круто поднял "Саутгемптон", что "Эвертон" решил за него отдать шесть миллионов евро. В этом же листе и Брендан Роджерс, у которого не прям получалось в "Ливерпуле" и неплохо вышло в "Селтике". Однако мерсисайдцы когда-то за него отдали более шести миллионов, а "Лестер" "забил" тренера из Шотландии уже за 10 с лишним. Но всё это имена известные, поработавшие с топами.

Впрочем, Нагельсман уже не мальчик. Тот же "Лейпциг" в 2019 году дал "Хоффенхайму" пять миллионов евро, лишь бы молодой талант пришёл и поставил команду на нужные рельсы. И со своей задачей он справился. Но "Бавария" — дело совсем иное. Здесь не будет времени на раскачку или построение команды. Результат нужен, что называется, вчера, ну или хотя бы сегодня. И если у 33-летнего специалиста всё получится, то нет сомнений, что в список самых дорогих он ещё попадёт. Но сам факт такой высокой платы за тренера может побудить и другие клубы начать выплачивать солидные компенсации, и тогда уже знакомый нам лист претерпит существенные изменения.

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