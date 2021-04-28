В Кремле назвали исчерпанным "досадный" инцидент со снятием флага России на ЧМ по шашкам

В Кремле назвали досадным происшествием инцидент со снятием российского флага со стола прямо во время матча между российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, свои извинения уже принёс президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка.

"Думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным. Досадный [инцидент], тем более что наша спортсменка проиграла в этом матче и, думаю, её проигрыш связан с этим происшествием", — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, на чемпионате мира по шашкам в Польше у россиянки Тамары Тансыккужиной бесцеремонно забрали флаг РФ со стола прямо во время её встречи с хозяйкой турнира Натальей Садовской. Произошло это из-за того, что организаторам соревнований прямо в ходе партии напомнили, что решением Спортивного арбитражного суда россиянам на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны.

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