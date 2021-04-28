В Кремле оценили желание Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане

В Кремле пока не получали официальной информации относительно встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского лидера о том, что переговоры можно провести в Ватикане.

"Об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение. Готов или не готов Путин ехать, я не знаю", — отметил Песков.

Он напомнил, что вести с Москвой переговоры о мире в Донбассе не следует, поскольку Россия не является стороной конфликта. Лучше воспользоваться форматом "нормандской четвёрки".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане. По его словам, это "идеальное место для диалога о мире".

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